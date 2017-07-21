На голову ниже. Как Сербия разгромила Россию

Без права на поражение

Заключительный третий тур первого этапа Гран-при наша сборная проводила в Гонконге, где ей предстояло во второй раз встретиться с хозяйками финального этапа сборной Китая и необходимо было выигрывать все матчи для попадания в этот финал. Открывал же тур поединок со сборной Сербии, которая оставила россиянок без медалей год назад на Олимпиаде в Рио, а совсем недавно обыграла в финале традиционного турнира в Екатеринбурге «Кубок Ельцина».

Наша команда предстала в привычном для этого турнира составе, а тренерское место на скамейке вместо Владимира Кузюткина занял Константин Ушаков. Главный тренер отправился в Анапу, где пропускающие Гран-при лидеры сборной России начинают подготовку к чемпионату Европы. Сербки, представшие практически в оптимальном составе, поначалу вырвались вперёд. Финалистки Олимпиады набрали хороший ход и выиграли пять из шести матчей в первые два игровых тура. Однако за счёт блока россиянки не только сравняли счёт, но и перехватили инициативу — 8:5 к первому техническому перерыву.



Выход на подачу Тияны Малешевич и первый эйс сербок в её исполнении снова восстановили равновесие, но при этом россиянки стали терять концентрацию и ошибаться, пропуская даже отскоки. Не лучшее начало матча провела и Ирина Филиштинская, чередовавшая сомнительные решения с откровенно неудачными передачами. В напряжённой концовке Анна Лазарева вышла на блок, но сдерживать атаки Тияны Бошкович в первой партии было крайне сложно. У нас в атаке лидирующую роль взяла на себя Ксения Парубец, дважды уверенно обыгравшая блок, но концовка сета после двух неудачных передач Филиштинской осталась за Сербией — 26:24.

Против куража приёма нет

Сербки начали вторую партию с мощных атак и закрыли блоком Парубец, так что наша команда сразу оказалась в роли догоняющих. Не повезло несколько раз и с отскоками, а эйс Рашич сделал счёт уже разгромным. В атаке превосходство сербок было настолько внушительным, что удавалось сниматься даже после неудачных приёмов. Комфортный счёт позволял им рисковать на кураже, сбить который Ушаков безуспешно пытался тайм-аутами и выходом Лазаревой вместо Фроловой. Ко второму техническому перерыву судьба партии была предрешена — 16:6.

Россиянки продолжали бороться за каждый мяч, но даже в долгих розыгрышах с обилием атак сербки не теряли концентрации. Лишь за счёт редких ошибок соперниц удавалось набирать очки. Ушаков решил попробовать Юлию Кутюкову в роли диагональной. Набрать десяток очков и уйти от позора наши девушки сумели, благодаря Ефимовой, но на большее претендовать было сложно.

Прощай финал?

В третьей партии Зоран Терзич дал шанс проявить себя резервисткам, а оставшаяся на площадке Тияна Малешевич начала партию с эйса. Её уверенную подачу смог остановить только первый тайм-аут. Постепенно приём удалось наладить, но противоядие против сербских атак найти так и не удавалось из-за нехватки как сыгранности, так и скорости и роста волейболисток. Вышедшая на замену Кутюкова сократила отставание до 9:10.

Как только забрезжила надежда навязать борьбу хотя бы в этой партии, сербки включили ещё одно своё мощное оружие — блок, которым к середине партии они набрали уже 12 очков, в том числе 5 в активе Милены Рашич. Михайлович блеснула атакой с задней линии, а подача Рашич стала окончательным камнем преткновения на пути россиянок. Когда наконец Воронкова сумела добить мяч до площадки, судьба партии была уже предрешена. К тому же в концовке Терзич вернул на площадку всех лидеров, которые спокойно довели матч до победы — 25:19.



Теперь шансы сборной России на выход в финал турнира стали призрачными, что понимал и главный тренер, не поехавший в Гонконг. Теперь, как в известном анекдоте девушкам останется расслабиться и попытаться получить удовольствие. Игры с двумя азиатскими командами станут последней проверкой для претенденток на чемпионат Европы. Из этого состава в Азербайджан и Грузию поедут далеко не все.