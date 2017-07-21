На голову ниже. Как Сербия разгромила Россию
Российские волейболистки безнадёжно проиграли сербкам и практически лишились шансов на выход в финальную часть мирового
Гран-при.
Без права на поражение
Заключительный третий тур первого этапа
Наша команда предстала в привычном для этого турнира составе, а тренерское место на скамейке вместо Владимира Кузюткина занял Константин Ушаков. Главный тренер отправился в Анапу, где пропускающие
Выход на подачу Тияны Малешевич и первый эйс сербок в её исполнении снова восстановили равновесие, но при этом россиянки стали терять концентрацию и ошибаться, пропуская даже отскоки. Не лучшее начало матча провела и Ирина Филиштинская, чередовавшая сомнительные решения с откровенно неудачными передачами. В напряжённой концовке Анна Лазарева вышла на блок, но сдерживать атаки Тияны Бошкович в первой партии было крайне сложно. У нас в атаке лидирующую роль взяла на себя Ксения Парубец, дважды уверенно обыгравшая блок, но концовка сета после двух неудачных передач Филиштинской осталась за Сербией — 26:24.
Против куража приёма нет
Сербки начали вторую партию с мощных атак и закрыли блоком Парубец, так что наша команда сразу оказалась в роли догоняющих. Не повезло несколько раз и с отскоками, а эйс Рашич сделал счёт уже разгромным. В атаке превосходство сербок было настолько внушительным, что удавалось сниматься даже после неудачных приёмов. Комфортный счёт позволял им рисковать на кураже, сбить который Ушаков безуспешно пытался
Россиянки продолжали бороться за каждый мяч, но даже в долгих розыгрышах с обилием атак сербки не теряли концентрации. Лишь за счёт редких ошибок соперниц удавалось набирать очки. Ушаков решил попробовать Юлию Кутюкову в роли диагональной. Набрать десяток очков и уйти от позора наши девушки сумели, благодаря Ефимовой, но на большее претендовать было сложно.
Прощай финал?
В третьей партии Зоран Терзич дал шанс проявить себя резервисткам, а оставшаяся на площадке Тияна Малешевич начала партию с эйса. Её уверенную подачу смог остановить только первый
Как только забрезжила надежда навязать борьбу хотя бы в этой партии, сербки включили ещё одно своё мощное оружие — блок, которым к середине партии они набрали уже 12 очков, в том числе 5 в активе Милены Рашич. Михайлович блеснула атакой с задней линии, а подача Рашич стала окончательным камнем преткновения на пути россиянок. Когда наконец Воронкова сумела добить мяч до площадки, судьба партии была уже предрешена. К тому же в концовке Терзич вернул на площадку всех лидеров, которые спокойно довели матч до победы — 25:19.
Теперь шансы сборной России на выход в финал турнира стали призрачными, что понимал и главный тренер, не поехавший в Гонконг. Теперь, как в известном анекдоте девушкам останется расслабиться и попытаться получить удовольствие. Игры с двумя азиатскими командами станут последней проверкой для претенденток на чемпионат Европы. Из этого состава в Азербайджан и Грузию поедут далеко не все.
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