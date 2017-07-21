Российские волейболистки проиграли команде Сербии в матче этапа Гран-при

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В трех матчах первого тура Гран-при, который состоялся 7—9 июля в Китае, россиянки проиграли с одинаковым счетом 2−3 командам США, Китая и Италии.

Затем сборная России сумела прервать серию поражений, победив в стартовом матче второго тура команду Доминиканской Республики (3−1), после чего одержала еще одну победу — над бельгийками (3−0). В стартовом матче второго тура Гран-при россиянки уступили команде Нидерландов со счетом 0−3.

Следующий матч Гран-при сборная России проведет против команды Китая 22 июля.