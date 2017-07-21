Российские волейболистки проиграли команде Сербии в матче этапа Гран-при
ТАСС, 21 июля. Женская сборная России по волейболу потерпела поражение от команды Сербии со счетом 0−3 в матче второго тура предварительного этапа
Гран-при. Встреча состоялась в Гонконге.
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В трех матчах первого тура
Затем сборная России сумела прервать серию поражений, победив в стартовом матче второго тура команду Доминиканской Республики (3−1), после чего одержала еще одну победу — над бельгийками (3−0). В стартовом матче второго тура
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