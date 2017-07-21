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21 июля 2017, 15:04 | Игровые: Волейбол | ТАСС

Российские волейболистки проиграли команде Сербии в матче этапа Гран-при

ТАСС, 21 июля. Женская сборная России по волейболу потерпела поражение от команды Сербии со счетом 0−3 в матче второго тура предварительного этапа Гран-при. Встреча состоялась в Гонконге.

<em>ТАСС 21 июля. </em>Женская сборная России по волейболу потерпела поражение от команды Сербии со счетом 0−3 в матче второго тура предварительного этапа <nobr>Гран-при.</nobr> Встреча состоялась в Гонконге. Увеличить
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В трех матчах первого тура Гран-при, который состоялся 7—9 июля в Китае, россиянки проиграли с одинаковым счетом 2−3 командам США, Китая и Италии.

Затем сборная России сумела прервать серию поражений, победив в стартовом матче второго тура команду Доминиканской Республики (3−1), после чего одержала еще одну победу — над бельгийками (3−0). В стартовом матче второго тура Гран-при россиянки уступили команде Нидерландов со счетом 0−3.

Следующий матч Гран-при сборная России проведет против команды Китая 22 июля.

Финальный турнир Гран-при пройдет в китайском Нанкине 2—6 августа, где сыграют шесть команд. Помимо китайской сборной (на правах хозяйки соревнований), пять участников определятся по итогам предварительного раунда.
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