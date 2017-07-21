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21 июля 2017, 14:24 | Игровые: Волейбол | Чемпионат.com

Стояновский и Ярзуткин победили бразильцев на этапе Мирового тура в Ольштыне

В Ольштыне (Польша) продолжается этап Мирового тура по пляжному волейболу.

В Ольштыне (Польша) продолжается этап Мирового тура по пляжному волейболу. Увеличить
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Россияне Олег Стояновский и Артём Ярзуткин, выступающие в группе E, во втором туре в трёх партиях одолели представителей Бразилии Андре и Эвандро со счётом 2:1 (14:21, 21:18, 15:7).

На старте соревнований россияне проиграли латвийской паре Мартиньш Плявиньш / Харальдс Регжа со счётом 1:2 (21:16, 18:21, 15:17).

Ранее второе поражение подряд на турнире в Ольштыне потерпели россияне Вячеслав Красильников и Никита Лямин.

Соревнования завершатся 23 июля.
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