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21 июля 2017, 13:24 | Игровые: Волейбол | Чемпионат.com

Женская сборная Италии одолела команду Турции в матче Гран-при

Женская сборная Италии на старте третьего игрового уик-энда Гран-при в Бангкоке (Таиланд) в четырёх партиях обыграла команду Турции со счётом 3:1 (25:17, 20:25, 25:21, 32:30).

Для итальянок эта победа стала пятой в семи матчах, команда Турции потерпела шестое поражение.

Гран-при. Женщины. Первая группа. Подгруппа H
Италия — Турция — 3:1 (25:17, 20:25, 25:21, 32:30).

22 июля итальянки сыграют с командой Доминиканской Республики, а турецкие волейболистки сразятся с соперницами из Таиланда.

В матче второй группы сборная Южной Кореи разгромила команду Казахстана со счётом 3:0 (25:12, 25:14, 25:17).
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