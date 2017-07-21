Женская сборная Италии одолела команду Турции в матче Гран-при
Женская сборная Италии на старте третьего игрового
уик-энда Гран-при в Бангкоке (Таиланд) в четырёх партиях обыграла команду Турции со счётом 3:1 (25:17, 20:25, 25:21, 32:30).
Для итальянок эта победа стала пятой в семи матчах, команда Турции потерпела шестое поражение.
Италия — Турция — 3:1 (25:17, 20:25, 25:21, 32:30).
22 июля итальянки сыграют с командой Доминиканской Республики, а турецкие волейболистки сразятся с соперницами из Таиланда.
В матче второй группы сборная Южной Кореи разгромила команду Казахстана со счётом 3:0 (25:12, 25:14, 25:17).
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