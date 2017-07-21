Красильников и Лямин проиграли во втором туре этапа Мирового тура в Польше
В Ольштыне (Польша) продолжается этап Мирового тура по пляжному волейболу.
Во втором туре группового этапа россияне Вячеслав Красильников и Никита Лямин проиграли представителя Испании Пабло Эррере и Адриану Гавире со счётом 0:2 (18:21 16:21). Это второе поражение россиян кряду.
В матче первого тура в группе F в двух партиях россияне уступили итальянскому дуэту Алекс Раньери / Адриан Карамбула — 0:2 (23:25, 19:21).
Позднее свой матч второго тура проведут россияне Олег Стояновский и Артём Ярзуткин.
Турнир в Ольштыне завершится 23 июля.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter