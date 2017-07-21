Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/volleyball/30454340/
21 июля 2017, 12:41 | Игровые: Волейбол | Чемпионат.com

Красильников и Лямин проиграли во втором туре этапа Мирового тура в Польше

В Ольштыне (Польша) продолжается этап Мирового тура по пляжному волейболу.

Во втором туре группового этапа россияне Вячеслав Красильников и Никита Лямин проиграли представителя Испании Пабло Эррере и Адриану Гавире со счётом 0:2 (18:21 16:21). Это второе поражение россиян кряду.

В матче первого тура в группе F в двух партиях россияне уступили итальянскому дуэту Алекс Раньери / Адриан Карамбула — 0:2 (23:25, 19:21).

Позднее свой матч второго тура проведут россияне Олег Стояновский и Артём Ярзуткин.

Турнир в Ольштыне завершится 23 июля.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Волейбола

Волейболистки сборной России обыграли команду Бразилии на ЧМ среди игроков до 20 лет

Волейболистки сборной России обыграли команду Бразилии на ЧМ среди игроков до 20 лет

ТАСС, 21 июля. Женская сборная России по волейболу обыграла команду Бразилии со счетом 3−0 в заключительном матче группового этапа молодежного чемпионата мира (игроки не старше 20 лет). Турнир проходит в Мексике.
Еще 7 новостей  Все новости
18 июля

Женская футбольная сборная добивается успеха. Рассказываем о девчонках!

Тихонов и скандал с иконой. Все детали конфликта, в который попал чемпион

Игорь Гамула опять отжигает. Откровенное интервью бывшего тренера