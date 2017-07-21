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https://sport.mail.ru/news/volleyball/30450679/
21 июля 2017, 8:55 | Игровые: Волейбол | ТАСС

Волейболистки сборной России обыграли команду Бразилии на ЧМ среди игроков до 20 лет

ТАСС, 21 июля. Женская сборная России по волейболу обыграла команду Бразилии со счетом 3−0 в заключительном матче группового этапа молодежного чемпионата мира (игроки не старше 20 лет). Турнир проходит в Мексике.

Россиянки обеспечили себе выход в полуфинал по итогам предыдущего матча против команды Польши. Подопечные Вадима Панкова завершили групповой этап турнира со стопроцентным показателем, одержав три победы в трех матчах.

В полуфинале чемпионата мира сборная России сыграет с командой Японии, другую полуфинальную пару составили сборные Турции и Китая.
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