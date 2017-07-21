Дилемма «Финала шести» для россиянок

Наша команда отправилась на Дальний Восток во второй раз за две недели. Вообще в плане перелетов календарь у россиянок вышел — не позавидуешь. Невзирая на то что все профессиональные спортсмены привычны к разъездам. Этап в Куньшане сменился туром в Калининграде, и вот теперь сборную ждет Гонконг. И если подопечные Владимира Кузюткина хотят поехать на финальный турнир, им нужно одерживать три победы в трех матчах.

ИЗ ОБЛАСТИ ТЕОРИИ

Первый визит в Поднебесную оказался для российской команды не слишком удачным, хотя и чрезвычайно полезным в плане опыта. Выступая экспериментальным составом и постоянно тасуя игровые сочетания, сборная Кузюткина потерпела три пятисетовых поражения. От США, Италии и Китая, которые после шести игр расположились в первой пятерке.

Россия же идет на девятом месте — на домашнем этапе в Калининграде были добыты победы над аутсайдерами из Бельгии и Доминиканской Республики. Зато в заключительном матче прошлого уик-энда команда без особых вариантов проиграла голландкам, которые делят лидерство в сводной таблице квалификации с Сербией. Две победы в шести матчах — худший показатель для нас с 2014 года.

— Никакой другой оценки, кроме хорошей, дать не могу, — отметил Кузюткин после окончания калининградского этапа. — Она состоит из двух частей. Из спортивной, где мы взяли мало очков, и еще из одного — мы не сдавались ни в одном из матчей. Не могу сказать «плохо» ни про одну игру.

Согласно регламенту «Гран-при» в финальный этап, который состоится в начале августа в китайском Нанкине, выйдут пять лучших команд по итогам предварительной стадии, не считая хозяек площадки. В это число кроме России пока не попадает, например, Бразилия, но южноамериканкам в эти выходные предстоит домашний тур. С точки зрения математики «железную» путевку в решающие матчи дают шесть побед, которых России уже не добиться. Если прикинуть все варианты, то ясно, что шансы чисто теоретические — нужно выигрывать самим и надеяться на благоприятный исход матчей в других городах.

Другой вопрос — нужен ли вообще сборной в процессе подготовки к чемпионату Европы этот «Финал шести» и третий кряду перелет в Китай с интервалом в две недели. Но как бы то ни было, Россия из 20 сезонов «Гран-при» не попадала в число соискательниц главного приза всего трижды, а на площадку никто не выходит, чтобы проиграть.

ВОЗВРАЩЕНИЕ В ПОДНЕБЕСНУЮ

Да, в сентябре в Баку у нас будет совсем другая команда. С Гончаровой и Щербань, с Кошелевой и Старцевой. Пока же продолжаются эксперименты — например, в Китай на этот раз не полетела одна из прочных игроков основы Ирина Фетисова. У этого состава российской сборной пока проблем хватает. Явно хромает игра на приеме, причем порой на обе ноги. Есть трудности в связке, где представлена в основном одна Ирина Филиштинская — ее сменщица Татьяна Романова нечасто появлялась на площадке. Существуют и сложности в завершении атак.

— Девчонки бьются, как могут, и по части самоотдачи никаких претензий быть не может, — сказала в интервью «СЭ» известная в прошлом волейболистка, чемпионка мира Елена Година. — Что касается игры, то лучшая нападающая этой команды — Ирина Воронкова. При этом ей очень непросто, потому что она используется немного не по назначению. Все-таки Ирина доигровщица, а не диагональная. Уверена, что на своей привычной позиции она была бы гораздо эффективней.

Посмотрим, что заготовил Кузюткин на этот раз. Многое определится уже в пятничном матче против Сербии. Которая выиграла у России последние три встречи, включая тот самый олимпийский четвертьфинал, что до сих пор снится многим нашим девушкам. Сербская дружина не попадала в шестерку лучших с 2013-го, но как никогда близка к этому. Пока взять над ними верх сумела только Бразилия, да и то со второй попытки.