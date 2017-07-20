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20 июля 2017, 22:58 | Игровые: Волейбол | Р-Спорт

Бирлова и Макрогузова вышли в плей-офф этапа Мирового тура по бич-волею в Польше

МОСКВА, 20 июл — Р-Спорт. Россиянки Екатерина Бирлова и Надежда Макрогузова одержали победу над польским дуэтом Мартина Клода/Дорота Страг в матче этапа Мирового тура по пляжному волейболу, который проходит в польском Ольштыне, и пробились в плей-офф турнира.

Россиянки Екатерина <span class=error>Бирлова</span> и Надежда Макрогузова одержали победу над польским дуэтом <span class=error>Мартина</span> Клода/<span class=error>Дорота</span> <span class=error>Страг</span> в матче этапа Мирового тура по пляжному волейболу который проходит в польском Ольштыне и пробились в <nobr>плей-офф</nobr> турнира. Увеличить
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Встреча группы В завершилась со счетом 2−0 (21:16, 21:13) в пользу россиянок. В другом матче дня Бирлова и Макрогузова уступили канадкам Хитер Бэнсли и Брэнди Уилкерсон — 21:16, 17:21, 16:18.

Соперницами российских волейболисток в первом круге плей-офф станут американки Сара Хьюз и Келли Клэс, встреча пройдет в пятницу.
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Новости Волейбола

Белоруски Шалаевская и Секретова уступили россиянкам в плей-офф молодежного ЧМ по пляжному волейболу в Китае

Белоруски Шалаевская и Секретова уступили россиянкам в плей-офф молодежного ЧМ по пляжному волейболу в Китае

15 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белоруски Виктория Шалаевская и Виктория Секретова уступили соперницам из России Надежде Макрогузовой и Светлане Холоминой со счетом 1:2 (19:21, 21:15, 11:15) в четвертьфинале чемпионата мира по пляжному волейболу среди игроков до 21 года, сообщает корреспондент БЕЛТА.
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