Бирлова и Макрогузова вышли в плей-офф этапа Мирового тура по бич-волею в Польше
МОСКВА, 20 июл —
Р-Спорт. Россиянки Екатерина Бирлова и Надежда Макрогузова одержали победу над польским дуэтом Мартина Клода/Дорота Страг в матче этапа Мирового тура по пляжному волейболу, который проходит в польском Ольштыне, и пробились в плей-офф турнира.
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Встреча группы В завершилась со счетом 2−0 (21:16, 21:13) в пользу россиянок. В другом матче дня Бирлова и Макрогузова уступили канадкам Хитер Бэнсли и Брэнди Уилкерсон — 21:16, 17:21, 16:18.
Соперницами российских волейболисток в первом круге
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