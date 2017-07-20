Бирлова и Макрогузова вышли в плей-офф этапа Мирового тура по бич-волею в Польше

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Встреча группы В завершилась со счетом 2−0 (21:16, 21:13) в пользу россиянок. В другом матче дня Бирлова и Макрогузова уступили канадкам Хитер Бэнсли и Брэнди Уилкерсон — 21:16, 17:21, 16:18.