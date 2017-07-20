Мужская сборная Беларуси по волейболу потерпела второе поражение в отборе к ЧМ

Соперники белорусов являются фаворитами квалификационного турнира в Кортрейке, они уверенно провели сегодняшнюю встречу. Бельгийцы постоянно участвуют в Мировой лиге, самом престижном турнире для национальных сборных, и гораздо сыграннее подопечных Александра Сингаевского. Белорусы не смогли справиться с подачей мяча соперников и уступили в атаке. Наиболее результативным игроком в составе белорусов стал центральный блокирующий Сергей Бусел (8 очков).

Турнирная таблица: 1. Бельгия — 2 победы (2 матча). 2. Испания — 1 (1). 3. Эстония — 1 (1). 4. Германия — 1 (2). 5. Беларусь — 0 (2). 6. Словакия — 0 (2).

В третьем туре отборочного турнира белорусская команда 21 июля сыграет со Словакией. Победитель соревнований получит путевку в финальную часть чемпионата мира, который пройдет в 2018 году в Италии и Болгарии.