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https://sport.mail.ru/news/volleyball/30434121/
19 июля 2017, 15:23 | Игровые: Волейбол | Чемпионат.com

Игроки «Локомотива» приняли участие в спортивном празднике в детском лагере

Волейболисты новосибирского «Локомотива» Николай Павлов, Лукаш Дивиш, Иван Лукьяненко, Валентин Голубев, Алексей Родичев иАлексей Смоляр приняли участие в спортивном празднике, прошедшем в Центре социальной поддержки молодёжи и юношества имени Константина Заслонова.

Мероприятие началось с разминки, которую провёл Павлов, а остальные игроки попробовали себя в качестве чирлидеров. Затем состоялась большая волейбольная эстафета, которая прошла в четыре этапа.

Завершился праздник встречей команд «Локо» и «Мотив». За команду «Локо» выступили Павлов, Дивиш и Лукьяненко, за «Мотив» — Смоляр, Родичев и Голубев. «Локо» одержал победу со счётом 2:0 (15:13, 15:12).
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