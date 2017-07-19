Игроки «Локомотива» приняли участие в спортивном празднике в детском лагере

Мероприятие началось с разминки, которую провёл Павлов, а остальные игроки попробовали себя в качестве чирлидеров. Затем состоялась большая волейбольная эстафета, которая прошла в четыре этапа.

Завершился праздник встречей команд «Локо» и «Мотив». За команду «Локо» выступили Павлов, Дивиш и Лукьяненко, за «Мотив» — Смоляр, Родичев и Голубев. «Локо» одержал победу со счётом 2:0 (15:13, 15:12).