Федерация волейбола Словении может подать в суд на FIVB

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Словенские волейболисты завоевали право на выступление в элитном дивизионе, выиграв турнир во второй группе. Однако ранее появилась информация, что формат Мировой лиги будет изменён и количество команд-участниц сократится. При этом в предварительном списке участников по новому формату команда Словении не значится.