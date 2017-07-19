Федерация волейбола Словении может подать в суд на FIVB
Федерация волейбола Словении может подать иск на Международную федерацию волейбола в Спортивный арбитражный суд, если мужская сборная страны не будет допущена к участию в первой группе Мировой лиги следующего сезона, сообщает World of Volley.
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Словенские волейболисты завоевали право на выступление в элитном дивизионе, выиграв турнир во второй группе. Однако ранее появилась информация, что формат Мировой лиги будет изменён и количество
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