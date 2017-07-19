Итальянка Эгону признана самым ценным игроком второй недели Гран-при

Она является лучшим бомбардиром первой группы с 117 набранными очками. Процент успешных атак составляет 54,44. На подаче её средний показатель составляет 0,48 эйса за сет.

Главный тренер женской сборной Италии Давиде Маццанти так оценил игру Паолы: «Она так молода, но уже очень важна для нашей команды».