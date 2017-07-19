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19 июля 2017, 13:27 | Игровые: Волейбол | Чемпионат.com

Итальянка Эгону признана самым ценным игроком второй недели Гран-при

18-летняя диагональная сборной Италии Паола Эгону признана самым ценным игроком второй недели розыгрыша Гран-при, сообщает официальный сайт Международной федерации волейбола.

Она является лучшим бомбардиром первой группы с 117 набранными очками. Процент успешных атак составляет 54,44. На подаче её средний показатель составляет 0,48 эйса за сет.

Главный тренер женской сборной Италии Давиде Маццанти так оценил игру Паолы: «Она так молода, но уже очень важна для нашей команды».

Сборная Италии в Гран-при — 2017 выиграла четыре матча из шести.
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