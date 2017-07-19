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19 июля 2017, 12:30 | Игровые: Волейбол | Чемпионат.com

Связующая Новик стала игроком «Сахалина»

«Сахалин» на своём официальном сайте объявил о подписании контракта со связующей Еленой Новик.

Она будет выступать в команде из Южно-Сахалинска под 10-м номером. Ранее волейболистка защищала цвета саратовского «Протона».

В составе молодёжной сборной России Новик выступала на чемпионатах мира и Европы. В позапрошлом сезоне Елена стала бронзовым призёром Кубка России.

Ранее состав команды пополнила либеро Маргарита Панычева.

«Сахалин» в минувшем сезоне занял седьмое место в турнирной таблице чемпионата России.
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