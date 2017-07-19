Связующая Новик стала игроком «Сахалина»
«Сахалин» на своём официальном сайте объявил о подписании контракта со связующей Еленой Новик.
Она будет выступать в команде из
В составе молодёжной сборной России Новик выступала на чемпионатах мира и Европы. В позапрошлом сезоне Елена стала бронзовым призёром Кубка России.
Ранее состав команды пополнила либеро Маргарита Панычева.
«Сахалин» в минувшем сезоне занял седьмое место в турнирной таблице чемпионата России.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter