Ирина Королева: Замужество и роль капитана помогают расти

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Капитан сборной России — об итогах этапа «Гран-при» в Калининграде, своей новой роли в команде и об изменениях в жизни после замужества.

— Что можно занести команде в актив по итогам трех матчей в Калининграде?

— Две победы. Все равно это тоже и радость, и хороший опыт, и хорошо сыграли — это большой плюс.

— Тренер Владимир Кузюткин говорил о хорошем эмоциональном настрое. Было такое?

— Было. Особенно, мне кажется, это проявилось в первой игре с Доминиканой. К тому моменту мы очень соскучились по победам, чуть-чуть не хватало в Китае. И выплеснули все в игре с доминиканками.

— То, что вы не сыграете во втором матче с Бельгией, было известно изначально?

— Владимир Иванович делает так уже второй тур — я пропускаю вторую игру. Не скажу, что мне это в полной мере нравится. Потому что в Китае после паузы вышла на матч как будто потеряв форму. Но игрок обязан выходить в любой ситуации — как с замены, так и через два дня игровых. Поэтому хорошо, что мы пробуем на площадке всех, не опасаясь за свой имидж и за набранные очки.

— На «Гран-при» мы во главу угла не ставим спортивные задачи. Но едва ли приятно проигрывать несколько матчей кряду.

— Конечно, все хотят выигрывать. Не бывает такого, что ты выходишь на матч с мыслью: «Пойду-ка проиграю». Но проблема в том, что мы занимаемся самокопанием без общего взгляда. Анализировать свою игру — очень правильно. Надо пересиливать себя и принимать критику. Ее никто не любит, но иногда ее важно услышать.

ЧЕТЫРЕ ИРЫ, ЧЕТЫРЕ КАТИ.

— Сложно ли вам каждый день выходить новым стартовым составом и как бы заново начинать оттачивать комбинации?

— Выбора нет. Где-то можно поныть, все мы живые, но это должны быть только слова. На деле ты должен рвать и метать. Мы все в равных условиях.

— Вы говорили, что командное взаимодействие начинает складываться. Что получается сразу, а что пока дается с трудом?

— Нам нужно еще искать взаимодействие в атаке. От нас хотят скоростной игры, а скорость подразумевает, к примеру, ювелирную точность во второй передаче. Взаимодействие будет оттачиваться долго. Для меня игры очень важны. Все, что ты отработал на тренировках, проверяется именно в матчах. Но я также понимаю, что только в тренировках можно отработать недочеты, чтобы потом их влить в игру. «Гран-при» не дает возможности тренироваться в полную силу. Наверное, оттачивать нюансы мы будем на сборах в Анапе.

— Помимо Ирины Филиштинской, с которой вы сыграны по выступлению в клубе, есть еще молодая Татьяна Романова. Что можете о ней сказать?

— Думаю, что она очень перспективная. У нее, конечно, все равно было волнение, но при правильной работе, при понимании, все будет хорошо. Пока сам не поймешь, что нужно развиваться, роста не будет — поэтому желаю Тане этого понимания и развития.

— Так много Ирин в команде собралось!

— Да, у нас четыре Иры, четыре Кати! И когда тренер говорит «Ирочка!», я сразу реагирую — к кому вопрос?

— Как между собой решаете эту проблему?

— Мы друг друга по прозвищам называем. Фамилия зачастую меняется, а прозвище все равно остается старое. Например, Ксюша Парубец будет для нас всегда Иля, от ее девичьей фамилии Ильченко. Да и я как бы фамилию не меняла, все равно буду Заря. С девчонками в этом плане легче, тренер к нам официально обращается. Филиштинская у нас Фил, мне очень нравится — лаконично так. Фетисова — Фетис, Воронкова — Ворон, Воронище!

ОТДЫХА МНОГО НЕ БЫВАЕТ.

— Ждете, когда все «ветераны» команды вернутся в обойму?

— Да, будет интересно. Это усилит команду.

— Кто-то из тех, кого сейчас просматривает тренерский штаб, претендует на попадание в основу?

— У них сейчас огромная возможность доказать, что они могут заменять кого-то в основе. Но более конкретно можно сказать, когда команда соберется в целиком, мы давно не тренировались все вместе.

— Не было желания взять паузу, как сделали другие лидеры сборной? Все-таки тяжело играть после чемпионата еще столько турниров подряд.

— Мне тяжело. Я девчонка эмоциональная, у меня был напряженный сезон. Для меня тяжело вливаться на первый турнир, а дальше уже можно морально подготовиться. Порой не хватает опыта игр с суперкомандами. И это сказалось на Олимпиаде в том числе. Три игры в пять партий в Китае — это огромнейший опыт. Мне это интересно.

— По завершении «Гран-при» будет небольшой отдых?

— С отдыхом тоже нюансы. Я понимаю тренера. Ему хочется работать. Отдых у нас варьируется, и, конечно, его всегда хотелось бы чуть больше. Лидеры команды тоже не лежали на диване два месяца, но они поддерживали форму в более комфортных условиях. В целом мы с тренером нашли компромисс. Нам, бывает, дают пару дней плюсом к отдыху — тем, кто поопытнее, или у кого дети.

— Что для вас отдых, как предпочитаете отвлекаться от волейбола?

— Люблю вышивать крестиком, сейчас вот пробую вышивать бисером — я в восторге! Меня это расслабляет. Бывают периоды, когда не хочется никого видеть, хочется в лес. Сейчас вот в ближайшее окно отдыха поедем в Уфу к родителям мужа, моя мама тоже приедет. Будет рыбалка, будет малина! Обожаю ее и все время пропускаю сезон.

— Пляжного отдыха не хотелось?

— Пугают перелеты. Вроде целое лето летаешь, и хотелось бы вроде пляжа… Но перелеты — думаешь: «О боже, нет».

— Тяжело высоким людям летать…

— Да… Хорошо, когда дают место у аварийное выхода. Перелет в Китай дался нормально, сидели на местах, где можно было вытянуть ноги. В поездах в этом плане удобнее, там может и места не так много, но там лежишь, и это легче переносить, чем сидеть весь полет.

КАПИТАН КОМАНДЫ.

— Вы совсем недавно стали капитаном. Как вам в этой роли?

— Огромная ответственность. Для меня это впервые! Одно дело подойти и сказать «эгегей!», а другое — ты должен показать собственным примером. Поначалу, особенно в Китае, на меня это давило, сейчас стало лучше. Хорошо быть капитаном, когда ты здорово играешь. Вроде сама все сделала хорошо, можешь и от других потребовать.

— Показалось, что в Калининграде у вас отлично получилось влиться в эту роль — именно на второй игре, когда вы взаимодействовали с игроками на тайм-ауте, пока сидели в запасе.

— Работа капитана, наверное, не только в поддержке. Но я пока для себя только открываю эту роль. Я все время думала об ответственности, были мысли даже отказаться, но потом я села и подумала: «Ира, ты должна взрослеть, если ты это пройдешь, ты прибавишь в умении разговаривать с тренером, с девочками». Ведь кроме добрых слов, в команду все равно нужно привносить критику. Возможно, какие-то такие вещи без роли капитана я бы не попробовала.

— Вы будете капитаном и на следующих турнирах?

— Не обсуждали это. Пока что настраиваюсь только на «Гран-при».

— Уже можете сказать, что окончательно отошли от событий Рио-де-Жанейро?

— Только недавно сгладилось обидное поражение от Сербии. Оно все равно остается в воспоминаниях, но так сильно душу не терзает. Хотя обида все равно остается, но все равно это опыт.

— Крутой опыт?

— Очень! Я много чего после Игр вынесла. Мы говорили, что вот, мол, неудачно выступили, а нам отвечали: да вы что, это же Олимпиада, а вы в пятерке! И тут ты понимаешь, что даже какая-нибудь сборная Зимбабве попала на Игры, и набивает татуировки, потому что просто туда поехали. Все равно круто в первый раз выступить на Олимпиаде, а результат — потом обязательно исправишь. В следующий раз будет уже чуть меньше эмоций, так что эта поездка нужна была в любом случае.

ЗАМУЖНЯЯ КОРОЛЕВА.

— Как замужество изменило жизнь?

— Это тоже этап взросления. Это помогает выстраивать общение. Например, в быту ты должен аккуратно объяснить супругу, что тебе что-то не нравится. Мне приходилось тяжело, но теперь уже говорю: «Давай переделаем, мне будет приятно, если ты сделаешь по-другому». И это огромный рост! В некоторых моментах просто горжусь собой! И это передается на площадку.

— Очень круто.

— А еще мой муж хорошо разбирается в волейболе, и есть много нюансов, на которые он мне указывает. И я тоже стала по-другому смотреть на игру. Муж много показывает, что можно улучшить. Бывает, просто подгоняет: давай, мол, тренируйся, посмотри — она сильнее.

— А не бывает такого, что такие слова задевают?

— Когда как. Да, задевает, и слезы были, и оправдания, и «что ты мне говоришь, я все знаю», и отрицание. Но в таких моментах как раз и происходит рост.

— Но иногда, наверное, приходите домой с фразой: «Все, сегодня никакого волейбола»?

— Да, конечно, переключаемся. Волейбола в жизни и так много.

— А с другой стороны, волейбол вас объединяет!

— Да, нереальная поддержка! Не надо ничего объяснять.

— И, наверное, идеальный баланс работа-семья, в том плане, что где-то есть возможность ездить вместе.

— У нас был год, когда муж работал в московском «Динамо», а я играла в казанском. Тяжело отпускать человека в аэропорт, когда тебе хочется еще побыть с ним. И хотя эта возможность сейчас есть в сборной, все равно нет много свободного времени. Но, так или иначе мы рядом.

— Долго думали, менять ли фамилию после свадьбы?

— Очень долго! Сначала подали заявление с тем, что фамилию не меняем. Было опасение, что много документов переделывать. Но оказалось, что только российский паспорт за месяц делают, с заграном можно ездить год, с правами тоже есть отсрочка. Села подумать: поменяю! Фамилия-то красивая — Королева! В паспорте без «ё».

— Не переживали за то, что в волейболе вас знают как Заряжко и долго будут думать — а кто такая Королева?

— Да, наверное, так и есть. Сейчас эксперимент с «Гран-при», когда вроде в заявке ты Заряжко, называют так же, а на майке уже Королева. Смотрю, как народ будет воспринимать под новой фамилией.

Ирина КОРОЛЕВА родилась 4 октября 1991 года в Новосибирске

До лета 2017 года выступала под девичьей фамилией Заря’жко

Начинала карьеру в Хабаровске. На клубном уровне выступала за «Самородок» (2009−2011), «Уралочку-НТМК» (2011−2016), «Динамо-Казань» (с 2016 года)

Серебряный (2016, 2017) и бронзовый (2012, 2015) призер чемпионата страны.

С 2013 года — в сборной России. Двукратная чемпионка Европы (2013, 2015). Участница чемпионата мира-2014 и Олимпиады-2016.