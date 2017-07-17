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https://sport.mail.ru/news/volleyball/30404029/
17 июля 2017, 1:16 | Игровые: Волейбол | Р-Спорт

Волейболистки сборной РФ победили команду Египта на ЧМ для игроков не старше 20 лет

МОСКВА, 17 июл — Р-Спорт. Женская сборная России по волейболу обыграла команду Египта в матче первого группового этапа чемпионата мира для игроков не старше 20 лет, который проходит в Мексике.

Встреча третьего тура группы A, прошедшая в воскресенье, завершилась со счетом 3−0 (25:18, 25:16, 25:17) в пользу россиянок.

Сборная России одержала три победы в трех матчах и вышла во второй групповой этап с первого места в квартете A.
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