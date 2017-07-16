Один минус на два плюса. Россия уступила Голландии
Женская сборная России проиграла заключительный матч домашнего этапа «Гран-при», после двух побед уступив в Калининграде голландкам.
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РОССИЯ — ГОЛЛАНДИЯ — 0:3 (18:25, 22:25, 15:25).
Судьи: Сальталиппи (Италия), Родригес Хатива (Испания).
Время игры — 1.14 (23+28+23).
Набранные очки — 56:75 (атака — 25:46, блок — 7:7, подача — 4:5, ошибки соперника — 20:17).
16 июня. Калининград. «Янтарный». 3900 зрителей.
Второй
Как бы то ни было, надо помнить, что главный старт нынешнего года — чемпионат Европы в Грузии и Азербайджане, где к составу подключатся наши звезды — Наталья Гончарова, Татьяна Кошелева и другие. В июле лидеры получили возможность отдохнуть и восстановиться, а в подготовительный период, который намечен на август, команда соберется сильнейшим составом. Именно поэтому на «Гран-при» важно попробовать всех приглашенных в сборную новичков и поэкспериментировать над игровыми взаимодействиями.
ТРИ МАТЧА — ДВЕ ПОБЕДЫ
В Калининграде россиянки сыграли с командой Доминиканской республики, которую обыграли в четырех сетах. Рослые и прыгучие островитянки создавали проблемы команде Кузюткина, однако за счет дисциплины и самоотдачи россиянкам удалось выправить ситуацию и от второго к четвертому сету выиграть три игровых отрезка, прибавляя в каждом. Со сборной Бельгии россиянки расправились не без проблем, но всухую — 3:0. Кузюткин принял решение дать отдых Ирине Королевой, и капитан команды не вышла на площадку даже в первой партии, когда бельгийки отыграли российский сетбол и чуть было не повели в матче.
Третья игра, несмотря на разгромное поражение 0:3, оставила приятное впечатление. Голландки, занявшие четвертое место на Олимпиаде в
ЧТО ПОЛУЧИЛОСЬ И НАД ЧЕМ НАДО ПОРАБОТАТЬ
Кузюткин сдержал свое обещание посмотреть всех волейболисток — каждая получила игровое время, хотя бы минимальное, а болельщики увидели три разных стартовых расстановки. И по прошедшим играм можно было сделать как приятные выводы, так и собрать информацию для дальнейших размышлений. По индивидуальному мастерству есть сразу несколько игроков, кого можно было бы отметить, и наверняка
Ошибки у команды есть сразу в нескольких компонентах, это признает и тренерский штаб, но период изменений и экспериментов без этого просто невозможен. Что действительно стоит отметить — так это старание и желание сборной показывать результат тем составом, который выходит на площадку.
Порадовала подача, которая создавала проблемы соперницам. Неплохи россиянки были и в приеме, а также — традиционно — на блоке. Определенные сложности есть в защите и в страховке, но это тоже будет наработано с опытом. Что касается атаки, то однозначную оценку этому компоненту дать непросто — местами наши волейболистки блистали не хуже отсутствующих лидеров, а в отдельных моментах допускали ошибки в простых ситуациях. Видно, что связующие только включаются в процесс, но к качеству передач придраться невозможно. Что касается либеро, то, как отметил главный тренер после второй игры, в приеме вопросов к ним нет, а в защите — наоборот.
В целом игра сборной России в текущем составе, несмотря на все сложности, удручающего впечатления не вызывает. Девушки не опустили рук после первых трех поражений в Китае, показали свою способность бороться и переламывать ситуацию в сложные моменты.
Следующие выходные россиянки проведут в Гонконге, где их соперницами станут сербки, китаянки и японки. Борьба предстоит непростая, но наша команда сохраняет шансы на попадание в финал шести.
Елена СОБОЛЬ
из Калининграда.
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