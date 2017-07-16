Волейболистки сборной Доминиканы победили команду Бельгии в матче Гран-при

Встреча группы F-1, прошедшая в воскресенье в Калининграде, завершилась со счетом 3−2 (25:13, 21:25, 25:21, 18:25, 15:11) в пользу команды из Доминиканской республики. Позднее в этот же день сыграют сборные команды России и Нидерландов.

Сборная Доминиканской республики в следующих играх турнира в Бангкоке встретится с командами из Таиланда, Италии и Турции. Бельгийки поборются со сборными Бразилии, Нидерландов и США в Куябе. Матчи пройдут 20—23 июля .