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16 июля 2017, 21:00 | Игровые: Волейбол | Р-Спорт

Волейболистки сборной Доминиканы победили команду Бельгии в матче Гран-при

КАЛИНИНГРАД, 16 июл — Р-Спорт, Вероника Столбунова. Волейболистки сборной Доминиканской республики нанесли поражение команде Бельгии в матче второго игрового уикенда интерконтинентального раунда мирового Гран-при.

Встреча группы F-1, прошедшая в воскресенье в Калининграде, завершилась со счетом 3−2 (25:13, 21:25, 25:21, 18:25, 15:11) в пользу команды из Доминиканской республики. Позднее в этот же день сыграют сборные команды России и Нидерландов.

Сборная Доминиканской республики в следующих играх турнира в Бангкоке встретится с командами из Таиланда, Италии и Турции. Бельгийки поборются со сборными Бразилии, Нидерландов и США в Куябе. Матчи пройдут 20—23 июля.
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