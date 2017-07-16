Китаянки в пяти сетах одолели американок в матче Гран-при в Макао
Женская сборная Китая в заключительном матче этапа первого дивизиона
Гран-при в Макао в упорной борьбе вырвала победу у команды США.
Самыми результативными волейболистками встречи стали американки Мэдисон Кингдон и Келли Мёрфи, набравшие по 22 очка.
Китаянки выиграли четвёртый матч из шести, а представительницы США потерпели второе поражение в турнире, причём кряду. Американки на этапе в Куябе сыграют со сборными Нидерландов, Бельгии и Бразилии, а китаянки на этапе в Гонконге встретятся с волейболистками из России, Сербии и Японии.
Женщины.
Группа Е. Макао. Третий тур
Китай — США — 3:2 (25:27, 25:23, 25:21, 23:25, 15:11).
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter