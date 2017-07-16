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16 июля 2017, 13:00 | Игровые: Волейбол | Чемпионат.com

Сербки выиграли пятый матч из шести в Гран-при, победив сборную Таиланда

Женская сборная Сербии в третьем туре этапа первого дивизиона Гран-при в Сендае в четырёх партиях победила команду Таиланда.

Самой результативной волейболисткой встречи стала Бранкица Михайлович, в активе которой 20 баллов.

Сербки одержали пятую победу в шести встречах, а команда Таиланда потерпела пятое поражение. На этапе в Гонконге подопечные Зорана Терзича сыграют с россиянками, японками и китаянками. Азиатский коллектив выступит на этапе в Бангкоке вместе со сборными Доминиканской Республики, Турции и Италии.

Женщины. Гран-при. Сендай, Япония
Дивизион 1. Группа D. Третий тур

Сербия — Таиланд — 3:1 (25:17, 23:25, 25:16, 25:19).
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