Сербки выиграли пятый матч из шести в Гран-при, победив сборную Таиланда

Самой результативной волейболисткой встречи стала Бранкица Михайлович, в активе которой 20 баллов.



Сербки одержали пятую победу в шести встречах, а команда Таиланда потерпела пятое поражение. На этапе в Гонконге подопечные Зорана Терзича сыграют с россиянками, японками и китаянками. Азиатский коллектив выступит на этапе в Бангкоке вместе со сборными Доминиканской Республики, Турции и Италии.



Женщины. Гран-при. Сендай, Япония

Дивизион 1. Группа D. Третий тур

Сербия — Таиланд — 3:1 (25:17, 23:25, 25:16, 25:19).