Сербки выиграли пятый матч из шести в Гран-при, победив сборную Таиланда
Женская сборная Сербии в третьем туре этапа первого дивизиона
Гран-при в Сендае в четырёх партиях победила команду Таиланда.
Самой результативной волейболисткой встречи стала Бранкица Михайлович, в активе которой 20 баллов.
Сербки одержали пятую победу в шести встречах, а команда Таиланда потерпела пятое поражение. На этапе в Гонконге подопечные Зорана Терзича сыграют с россиянками, японками и китаянками. Азиатский коллектив выступит на этапе в Бангкоке вместе со сборными Доминиканской Республики, Турции и Италии.
Женщины.
Дивизион 1. Группа D. Третий тур
Сербия — Таиланд — 3:1 (25:17, 23:25, 25:16, 25:19).
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