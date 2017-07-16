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16 июля 2017, 10:30 | Игровые: Волейбол | Чемпионат.com

Женская сборная Бразилии проиграла второй матч кряду в Гран-при, уступив Японии

Женская сборная Бразилии уступила команде Японии в третьем туре этапа Гран-при в Сендае со счётом 2:3.

Самой результативной волейболисткой матча стала Риса Синнабе, набравшая 22 очка. 21 балл в активе Сарины Коги.

Бразильянки потерпели третье поражение в шести встречах и второе кряду, а команда Японии одержала четвёртую победу. В следующий уик-энд бразильянки сыграют на своей площадке с бельгийками, голландками и американками.

Женщины. Гран-при. Первый дивизион
Группа D. Третий тур. Сендай, Япония

Япония — Бразилия — 3:2 (25:22, 26:24, 19:25, 20:25, 17:15).
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