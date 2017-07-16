Итальянки выиграли четвёртый матч кряду в Гран-при, разгромив Турцию

Самой результативной волейболисткой встречи стала итальянка Кристина Кирикелла, набравшая 14 баллов.



Сборная Италии одержала четвёртую победу кряду, а команда Турции потерпела пятое поражение в шести встречах. В группе Е также играют команды США и Китая, которые встретятся между собой сегодня, 16 июля.



Женщины. Гран-при. Первый дивизион

Группа Е. Макао. Третий тур



Италия — Турция — 3:0 (25:13, 25:20, 25:14).