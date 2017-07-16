Итальянки выиграли четвёртый матч кряду в Гран-при, разгромив Турцию
Женская сборная Италии в заключительном туре этапа первого дивизиона
Гран-при в Макао разгромила команду Турции в трёх партиях.
Самой результативной волейболисткой встречи стала итальянка Кристина Кирикелла, набравшая 14 баллов.
Сборная Италии одержала четвёртую победу кряду, а команда Турции потерпела пятое поражение в шести встречах. В группе Е также играют команды США и Китая, которые встретятся между собой сегодня, 16 июля.
Женщины.
Группа Е. Макао. Третий тур
Италия — Турция — 3:0 (25:13, 25:20, 25:14).
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