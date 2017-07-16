Российские волейболистки обыграли мексиканок на ЧМ среди игроков до 20 лет

Встреча группы A, прошедшая в субботу, завершилась со счетом 3−1 (25:15, 23:25, 25:17, 25:14) в пользу россиянок, для которых эта победа стала второй в двух матчах турнира.

Заключительный матч на групповом этапе российские волейболистки проведут в воскресенье со сборной Египта, потерпевшей на турнире два поражения.