Сборная Бразилии в трёх сетах проиграла Таиланду в матче Гран-при

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Подопечные Жозе Роберто не выиграли ни сета и потерпели второе поражение в пяти встречах турнира. Волейболистки из Таиланда прервали серию из пяти неудач кряду.

В заключительный день этапа бразильянки встретятся со сборной Японии, а тайские волейболистки постараются развить успех в матче с командой Сербии.