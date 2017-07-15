Сборная Бразилии в трёх сетах проиграла Таиланду в матче Гран-при
Женская сборная Бразилии уступила команде Таиланда во втором туре этапа
Гран-при в Сендае.
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Подопечные Жозе Роберто не выиграли ни сета и потерпели второе поражение в пяти встречах турнира. Волейболистки из Таиланда прервали серию из пяти неудач кряду.
В заключительный день этапа бразильянки встретятся со сборной Японии, а тайские волейболистки постараются развить успех в матче с командой Сербии.
Женщины.
Группа D. Второй тур. Сендай, Япония
Бразилия — Таиланд — 0:3 (22:25, 21:25, 27:29).
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