Белоруски Шалаевская и Секретова уступили россиянкам в плей-офф молодежного ЧМ по пляжному волейболу в Китае

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Матч в китайском Нанкине получился напряженным. Россиянки лишь в третьей партии при счете 7:7 смогли выйти вперед — 10:8 и выиграть ее со счетом 15:11.

В ходе мирового форума белоруски одержали четыре победы над командами Нигерии, Аргентины, Китая и Чехии. Виктории Шалаевской и Виктории Секретовой удалось войти в восьмерку сильнейших команд на молодежном чемпионате мира. В 2016 году они заняли третье место на чемпионате Европы (U-20).

В полуфинале чемпионата мира в Нанкине сыграют команды из России и Италии, а также Бразилии и США.