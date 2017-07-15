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15 июля 2017, 13:06 | Игровые: Волейбол | БЕЛТА

Белоруски Шалаевская и Секретова уступили россиянкам в плей-офф молодежного ЧМ по пляжному волейболу в Китае

15 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белоруски Виктория Шалаевская и Виктория Секретова уступили соперницам из России Надежде Макрогузовой и Светлане Холоминой со счетом 1:2 (19:21, 21:15, 11:15) в четвертьфинале чемпионата мира по пляжному волейболу среди игроков до 21 года, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Матч в китайском Нанкине получился напряженным. Россиянки лишь в третьей партии при счете 7:7 смогли выйти вперед — 10:8 и выиграть ее со счетом 15:11. Увеличить
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Матч в китайском Нанкине получился напряженным. Россиянки лишь в третьей партии при счете 7:7 смогли выйти вперед — 10:8 и выиграть ее со счетом 15:11.

В ходе мирового форума белоруски одержали четыре победы над командами Нигерии, Аргентины, Китая и Чехии. Виктории Шалаевской и Виктории Секретовой удалось войти в восьмерку сильнейших команд на молодежном чемпионате мира. В 2016 году они заняли третье место на чемпионате Европы (U-20).

В полуфинале чемпионата мира в Нанкине сыграют команды из России и Италии, а также Бразилии и США.

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Белоруски Шалаевская и Секретова стартовали с двух побед на молодежном ЧМ по пляжному волейболу

12 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белоруски Виктория Шалаевская и Виктория Секретова стартовали с двух побед на молодежном чемпионате мира (U-21) в китайском Нанкине, сообщает корреспондент БЕЛТА.
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