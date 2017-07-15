Сборная Италии нанесла американкам первое поражение в Гран-при
Женская сборная Италии во втором туре этапа первого дивизиона
Гран-при в Макао в пяти партиях взяла верх над соперницами из США.
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Самой результативной волейболисткой встречи стала Паола Эгону, набравшая 31 очко. У американок по 20 баллов заработали Мэдисон Кингдон и Мишель Барч.
Для сборной США это поражение стало первым в пяти встречах Гран-при-2017, а команда Италии одержала третью победу кряду при двух неудачах.
Женщины.
Группа Е. Макао. Второй тур
США — Италия — 2:3 (22:25, 25:22, 21:25, 25:13, 13:15).
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