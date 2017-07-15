Россиянки победили Болгарию на старте ЧМ U20 в Мексике
Сборная России среди девушек не старше 20 лет в первом туре группового этапа чемпионата мира в Мексике в четырёх партиях оказалась сильнее команды Болгарии.
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Самой результативной волейболисткой встречи стала Ангелина Лазаренко, в активе которой 15 очков.
Подопечные Вадима Панкова завтра, 16 июля, встретятся с хозяйками соревнований. В группе А также выступает сборная Египта.
Девушки. Чемпионат мира U20. Кордова, Мексика
Группа А. Первый тур
Россия — Болгария — 3:1 (25:15, 25:13, 24:26, 25:13).
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