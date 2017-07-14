Команда Кузюткина вернулась в игру

РОССИЯ — ДОМИНИКАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА — 3:1 (16:25, 25:23, 25:21, 25:14).

Калининград. Дворец спорта «Янтарный».

Доминиканки не были фаворитками перед матчем, несмотря даже на то, что в турнирной таблице «Гран-при» после первых трех игр шли в протоколе выше россиянок. После победы во втором дивизионе в прошлом году спортсменки вернулись в элиту и в первый уик-энд одержали две победы. У россиянок же, которым, правда, на прошлой неделе достались китаянки, американки и итальянки, было лишь три очка за счет упорной борьбы в пяти партиях. И хотя команда соперниц оказалась непростой и навязала интересную борьбу, первая победа, тем более на домашней арене, волейболисткам Владимира Кузюткина для обретения уверенности была нужна как воздух.

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ЧТО ПРОИСХОДИЛО НА ПЛОЩАДКЕ

Игру команды начали довольно ровно, не давая друг другу вырваться вперед. Но доминиканки эффективнее действовали на блоке и атаковали гораздо более разнообразно, что позволило им к середине партии набрать преимущество в несколько очков и оторваться. Проблема наметилась почти сразу — в защите доминиканки обнаружили бреши и стали целиться точно туда. К тому же, команда Кузюткина никак не могла найти свой блок, а нападающим не хватало эффективности в атаках. Добавить к этому собственные ошибки — ко второму техническому тайм-ауту преимущество гостей было почти двукратным — 16:9.

Во второй половине первого сета Кузюткин выпустил Романову и Лазареву, но замена не оправдалась — по-прежнему сдержать напор соперниц, поймавших кураж, не удавалось. При счете 12:20 главный тренер россиянок взял тайм-аут. Обратная двойная замена — Воронкова и Филиштинская вернулись на площадку, но это не помогло. Доминиканки продолжали расстреливать площадку. При счете 13:22 россиянки снова ушли на тайм-аут. Это помогло отыграть несколько очков, но доминиканки довольно быстро добрали очков до сетбола и с первой же попытки его реализовали.

Вторую партию россиянки начали куда бодрее, но вот выиграть ее удалось с большим трудом. Спортсменки сделали себе небольшой отрыв на старте, а затем ненужные ошибки на подаче и в страховке помогали доминиканкам сократить отрыв. Вскоре гости догнали — 10:10, и Кузюткин вынужден был взять тайм-аут. Но отрыв был упущен, а создать нового так и не получалось. Латиноамериканки по-прежнему тонко чувствовали бреши в обороне соперниц, и отправляли свои атаки именно туда. В концовке тактическая игра шла не только между командами, но и между тренерами — на протяжении нескольких розыгрышей специалисты по очереди трижды в общей сложности брали тайм-ауты. Но первый сетбол остался за россиянками, и Фролова сложной подачей заставила соперниц ошибиться. Это был ключевой момент игры — дальше, хоть и не безошибочно, команда минуту за минутой стала добавлять.

Начало третьего сета по сценарию получилось схожим с предыдущим, а вот выиграть его удалось куда более убедительно. Россиянки повели в счете, и это воодушевило команду Кузюткина. И хотя ошибки никуда не делись, сыгранности прибавилось. В четвертой партии доминиканки занервничали, и не без причины. Россиянкам была нужна первая победа в «Гран-при», и они нашли к ней путь. С первой до последней партии наши девушки прибавляла, и довели дело до победы, разгромив соперниц в заключительной партии.

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ЗА СЧЕТ ИГРОВОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Кузюткин заявил, что залогом успеха в матче стала игровая дисциплина и грамотно использованные домашние заготовки.

— Мы должны же были когда-то выиграть! — отметил тренер сборной России, принимая поздравления с победой. — Команда заслужила это. Ни при каких ситуациях она не сдалась и, в конце концов, переломила матч в свою пользу. Доминикана — хорошая команда, стабильная, она все время попадает на крупнейшие турниры, и в них набирается опыта. Мы знали, что нас ждет тяжелая игра, были к этому готовы. В какой-то момент сыграла роль игровая дисциплина. Тут не могу ничего сказать, были моменты, где все решила именно подготовка к этой игре. Мы это показали в самые нужные моменты. У нас были определенные заготовки против определенных комбинаций, и девчонки не потеряли нить игры. Считаю, это главное. Что касается слабых мест, у нас их хватает. Единственное, чего не хватает команде — все-таки нападающего. Но мы умышленно пошли на это. Любой из наших лидеров хватило бы для побед в любой из предыдущих игр, но зато мы посмотрели на других. Но девчонки не сломались, были поражения, но от игры к игре они все равно прибавляли. Завтра я изменю состав.

Капитан команды Королева добавила, что команда сработала слаженно и дружно, возможно, именно этого не хватало, по ее мнению, для успеха в предыдущих трех играх в Китае.

— Действительно приятно, что мы показали такую игру в первом матче домашнего тура. Это было волнительно, конечно, но на самом деле, что касается первого сета, все было возможно. Доминикана очень свежая, очень прыгучие, высокие, сильные девочки, не последняя команда, которую нельзя брать в расчет. Но мы сыграли очень дружно, столько желания, сколько было сегодня, может, нам не хватило на предыдущей неделе в Китае. У нас были заготовки, мне показалось, что мы качественно выполнили установку. Думаю, это сыграло большую роль в победе.

Елена СОБОЛЬ из Калининграда.