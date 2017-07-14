Команда Кузюткина вернулась в игру
Россиянки одержали первую победу в новом сезоне «Гран-при», одолев доминиканок в стартовом матче домашнего этапа в Калининграде.
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РОССИЯ — ДОМИНИКАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА — 3:1 (16:25, 25:23, 25:21, 25:14).
Калининград. Дворец спорта «Янтарный».
Доминиканки не были фаворитками перед матчем, несмотря даже на то, что в турнирной таблице «Гран-при» после первых трех игр шли в протоколе выше россиянок. После победы во втором дивизионе в прошлом году спортсменки вернулись в элиту и в первый
ЧТО ПРОИСХОДИЛО НА ПЛОЩАДКЕ
Игру команды начали довольно ровно, не давая друг другу вырваться вперед. Но доминиканки эффективнее действовали на блоке и атаковали гораздо более разнообразно, что позволило им к середине партии набрать преимущество в несколько очков и оторваться. Проблема наметилась почти сразу — в защите доминиканки обнаружили бреши и стали целиться точно туда. К тому же, команда Кузюткина никак не могла найти свой блок, а нападающим не хватало эффективности в атаках. Добавить к этому собственные ошибки — ко второму техническому
Во второй половине первого сета Кузюткин выпустил Романову и Лазареву, но замена не оправдалась —
Вторую партию россиянки начали куда бодрее, но вот выиграть ее удалось с большим трудом. Спортсменки сделали себе небольшой отрыв на старте, а затем ненужные ошибки на подаче и в страховке помогали доминиканкам сократить отрыв. Вскоре гости догнали — 10:10, и Кузюткин вынужден был взять
Начало третьего сета по сценарию получилось схожим с предыдущим, а вот выиграть его удалось куда более убедительно. Россиянки повели в счете, и это воодушевило команду Кузюткина. И хотя ошибки никуда не делись, сыгранности прибавилось. В четвертой партии доминиканки занервничали, и не без причины. Россиянкам была нужна первая победа в «Гран-при», и они нашли к ней путь. С первой до последней партии наши девушки прибавляла, и довели дело до победы, разгромив соперниц в заключительной партии.
ЗА СЧЕТ ИГРОВОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Кузюткин заявил, что залогом успеха в матче стала игровая дисциплина и грамотно использованные домашние заготовки.
— Мы должны же были
Капитан команды Королева добавила, что команда сработала слаженно и дружно, возможно, именно этого не хватало, по ее мнению, для успеха в предыдущих трех играх в Китае.
— Действительно приятно, что мы показали такую игру в первом матче домашнего тура. Это было волнительно, конечно, но на самом деле, что касается первого сета, все было возможно. Доминикана очень свежая, очень прыгучие, высокие, сильные девочки, не последняя команда, которую нельзя брать в расчет. Но мы сыграли очень дружно, столько желания, сколько было сегодня, может, нам не хватило на предыдущей неделе в Китае. У нас были заготовки, мне показалось, что мы качественно выполнили установку. Думаю, это сыграло большую роль в победе.
Елена СОБОЛЬ из Калининграда.
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