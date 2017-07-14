Волейболистки Нидерландов обыграли бельгиек в интерконтинентальном раунде Гран-при
КАЛИНИНГРАД, 14 июл —
Р-Спорт, Вероника Столбунова. Волейболистки сборной Нидерландов нанесли поражение команде Бельгии в матче второго игрового уикенда мирового раунда Гран-при.
Встреча группы F-1, прошедшая в пятницу во дворце спорта «Янтарный» в Калининграде, завершилась со счетом 3−0 (25:22, 25:19, 25:21) в пользу команды Нидерландов.
Позднее в пятницу состоится еще один матч группы: сборная России сыграет с командой из Доминиканской республики.
В следующем матче турнира волейболистки из Нидерландов сыграют с командой Доминиканской республики, а бельгийки встретятся со сборной России. Игры пройдут 15 июля в Калининграде.
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