Домашняя работа над ошибками

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Россиянки стартовали в «Гран-при» с трех поражений, по очереди уступив в пяти партиях командам Китая, США и Италии. Такой итог объясним: состав команды обновлен, главный тренер Владимир Кузюткин пробует в деле новых волейболисток, а игровые взаимодействия только нарабатываются. Поэтому шесть выигранных партий в первых трех матчах, как и три набранных очка в турнирной таблице, — показатель неплохой. По итогам этого розыгрыша «Гран-при» ни одна из команд не вылетит из высшего дивизиона, поэтому есть возможность держать в приоритете просмотр игроков, а не спортивный результат.

В предстоящий уик-энд команда Кузюткина сыграет в Калининграде со сборными Доминиканской республики, Бельгии и Голландии. Эти команды расположены в рейтинге пониже, чем соперники, с которыми наши девушки сражались на прошлой неделе. К тому же, в пользу россиянок должен сказаться фактор домашней площадки.

С КЕМ ПРЕДСТОИТ СЫГРАТЬ?

Козырем доминиканок будет капитан команды Бетания Де ла Крус, которая известна российским болельщикам по игре за московское «Динамо».

— Мы все знаем, насколько сильна сборная России, и понимаем, что в предстоящей игре нам предстоит непростая работа, — отметила Де ла Крус. — Мы собираемся побороться и показать хорошую игру, — отметила капитан команды.

Бельгийки проиграли все три матча и идут последними в турнирной таблице, и поэтому на этой неделе намерены реабилитироваться. Тренер команды Герт Вандер Бройк подчеркнул, что его волейболисткам придется преодолевать себя в каждом матче.

— Мы достаточно амбициозны и, конечно, хотим выиграть несколько игр, — сообщил бельгийский наставник. — Но мы 16-е в рейтинге, а играть нам предстоит с командами, которые выше нас. Тем не менее, на каждый матч мы будем выходить с желанием победить и превзойти самих себя. Наша главная цель — развиваться, идти вперед, мы можем этого достичь с помощью встреч с такими соперниками. Несколько наших ведущих спортсменок сейчас отдыхают, но это значит, что молодые получат больше шансов.

— Конечно, впереди более важная цель — чемпионат Европы, но нельзя относиться к матчам Гран-при как к проходным, — отметил тренер голландок Джейми Моррисон. — Мы хотим выигрывать каждый матч, и каждая победа приближает нас к основной цели.

НАБРАТЬСЯ ТЕРПЕНИЯ

Владимир Кузюткин подчеркнул, что планирует задействовать в предстоящих матчах турнира всех заявленных в игроков, чтобы просмотреть их в деле:

— Мне бы хотелось, чтобы несколько игроков из нынешнего состава попали в дальнейшем в основу команды. Я все еще сомневаюсь, какая из поставленных перед командой задач главнее — спортивная или просмотр второго эшелона, который со временем обязательно вольется в первый.

Специалист подчеркнул, что одной стороной игры по итогам первых трех матчей он остался доволен.

— Ни в одной из прошедших игр я не могу упрекнуть своих игроков. Все три матча мы проиграли в пяти партиях, не хватило где-то буквально одного мяча. Один удачный взмах руки — но что это меняет? Мне хотелось увидеть потенциал, и мне удалось это сделать. Конечно, тяжело совместить те две задачи, о которых я упомянул. Но на данный момент обе из них выполнены наполовину. Мы постараемся продолжать выполнять обе задачи одновременно. Регламент дает нам возможность посмотреть всех волейболисток в деле.

Кузюткин признался, что не ловил себя на мысли, что на площадке не хватает Натальи Гончаровой или Татьяны Кошелевой.

— Если бы они были, все бы могли наблюдать ту же самую игру, в которую команда играла на протяжении последней пары сезонов. Да, их не хватало, но за спинами девочек мы не увидели бы других людей, — отметил специалист. — С тем составом, который у нас был, мы играли неплохо. К сожалению, у нас мало таких игроков, и это не к лицу нашей стране. Но это факт, с которым мы должны мириться. Поражений не надо бояться, они учат — и не только молодых игроков, но и нас. Воронкова стала основной нападающей, играет Фролова, периодически выходит Лазарева, Парубец. Как бы я не хотел, но это не Кошелева, Гончарова или Щербань. Мы должны с этим отчасти смириться, отчасти набраться терпения.

Елена СОБОЛЬ

из Калининграда.

Женщины. Гран-при. Группа 1.

Положение команд после первого этапа. 1. Сербия — 3 победы (9 очков). 2. США — 3 (8). 3. Голландия — 2 (7). 4. Доминиканская Республика — 2 (6). 5. Бразилия — 2 (5). 6. Китай — 2 (5). 7. Япония — 2 (4). 8. Турция — 1 (4). 9. Италия — 1 (2). 10. РОССИЯ — 0 (3). 11. Таиланд — 0 (1). 12. Бельгия — 0 (0).

МАТЧИ РОССИЯНОК В КАЛИНИНГРАДЕ

14 июля, 20.00. РОССИЯ — Доминиканская республика

15 июля, 20.00. РОССИЯ — Бельгия

16 июля, 20.00. РОССИЯ — Голландия.