Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/volleyball/30377295/
13 июля 2017, 15:52 | Игровые: Волейбол | Чемпионат.com

Гранкин: Шляпников обиделся на меня за переход в «Динамо», но это был верный шаг

Новичок белгородского «Белогорья» и связующий сборной России Сергей Гранкин признался, что нынешний главный тренер сборной России Сергей Шляпников был обижен на него за переход из «Ярославича» в московское «Динамо».

«Конечно, он был обижен и на меня, и на Алексея Остапенко. Но я считаю, что это был правильный шаг, несмотря на то как он произошёл. Этот переход стал следующим этапом в карьере. А Сергею Константиновичу я очень благодарен за годы в Ярославле. Он не боялся доверять молодым и давать им много игровой практики. Когда я был ещё совсем зелёным, он дал мне возможность играть в команде Суперлиги — тогда я начал прогрессировать. За это хочется сказать ему огромное спасибо», — цитирует Гранкина «Спорт Бизнес Online».
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Волейбола

Еще 7 новостей  Все новости
1 июля

Лучшие веломаршруты города: фотоподборка

«Ты куда собрался, идиот?». История одной комы и одного прыжка

Игорь Гамула опять отжигает. Откровенное интервью бывшего тренера