Гранкин: Шляпников обиделся на меня за переход в «Динамо», но это был верный шаг

«Конечно, он был обижен и на меня, и на Алексея Остапенко. Но я считаю, что это был правильный шаг, несмотря на то как он произошёл. Этот переход стал следующим этапом в карьере. А Сергею Константиновичу я очень благодарен за годы в Ярославле. Он не боялся доверять молодым и давать им много игровой практики. Когда я был ещё совсем зелёным, он дал мне возможность играть в команде Суперлиги — тогда я начал прогрессировать. За это хочется сказать ему огромное спасибо», — цитирует Гранкина «Спорт Бизнес Online».