«Пляжники» Горбенко и Сараев вышли в плей-офф молодёжного ЧМ в Китае

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В матче третьего тура группового этапа россияне Сергей Горбенко и Антон Сараев в двух сетах победили представителей Марокко Анасса Бердаа и Суфине Гарути со счётом 2:0 (21:7, 21:17).

Ранее россияне уступили швейцарцам Флориану Брееру и Иву Хауссенеру — 0:2 (18:21, 15:21) и обыграли австралийцев Пола Бёрнетта и Маркуса Фергюсона со счётом 2:0 (21:17, 21:18).