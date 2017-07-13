Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/volleyball/30375750/
13 июля 2017, 14:07 | Игровые: Волейбол | Чемпионат.com

«Пляжники» Горбенко и Сараев вышли в плей-офф молодёжного ЧМ в Китае

В Нанкине (Китай) продолжается молодёжный чемпионат мира по пляжному волейболу.

В Нанкине (Китай) продолжается молодёжный чемпионат мира по пляжному волейболу. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

В матче третьего тура группового этапа россияне Сергей Горбенко и Антон Сараев в двух сетах победили представителей Марокко Анасса Бердаа и Суфине Гарути со счётом 2:0 (21:7, 21:17).

Ранее россияне уступили швейцарцам Флориану Брееру и Иву Хауссенеру — 0:2 (18:21, 15:21) и обыграли австралийцев Пола Бёрнетта и Маркуса Фергюсона со счётом 2:0 (21:17, 21:18).

Сергей Горбенко и Антон Сараев завоевали путёвку в плей-офф соревнований.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Волейбола

Еще 7 новостей  Все новости
1 июля

Лучшие веломаршруты города: фотоподборка

«Ты куда собрался, идиот?». История одной комы и одного прыжка

Игорь Гамула опять отжигает. Откровенное интервью бывшего тренера