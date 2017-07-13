«Пляжники» Иванов и Крамаренко проиграли немцам на молодёжном чемпионате мира

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В матче третьего тура группового этапа россияне Василий Иванов и Александр Крамаренко потерпели поражение от представителей Германии Юлиуса Толе и Лукаса Пфетцшнера со счётом 0:2 (19:21, 17:21).

Ранее россияне победили представителей Индонезии Имтака Шихаба и Ильхама Акбара — 2:0 (21: 16, 21:10) и нигерийцев Обаеми Олорундаре Огуншину и Хилари Саймона — 2:0 (21:17, 21:9).