Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/volleyball/30375501/
13 июля 2017, 13:57 | Игровые: Волейбол | Чемпионат.com

«Пляжники» Иванов и Крамаренко проиграли немцам на молодёжном чемпионате мира

В Нанкине (Китай) продолжается молодёжный чемпионат мира по пляжному волейболу.

В Нанкине (Китай) продолжается молодёжный чемпионат мира по пляжному волейболу. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

В матче третьего тура группового этапа россияне Василий Иванов и Александр Крамаренко потерпели поражение от представителей Германии Юлиуса Толе и Лукаса Пфетцшнера со счётом 0:2 (19:21, 17:21).

Ранее россияне победили представителей Индонезии Имтака Шихаба и Ильхама Акбара — 2:0 (21: 16, 21:10) и нигерийцев Обаеми Олорундаре Огуншину и Хилари Саймона — 2:0 (21:17, 21:9).

Иванов и Крамаренко завоевали путёвку в плей-офф соревнований.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Волейбола

Еще 7 новостей  Все новости
1 июля

Лучшие веломаршруты города: фотоподборка

«Ты куда собрался, идиот?». История одной комы и одного прыжка

Игорь Гамула опять отжигает. Откровенное интервью бывшего тренера