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13 июля 2017, 12:39 | Игровые: Волейбол | Чемпионат.com

Брянский будет старшим тренером мужской сборной России

Главный тренер новокуйбышевской «НОВЫ» Константин Брянский вызван в расположение мужской сборной России, ведущей подготовку к предстоящему чемпионату Европы.

Главный тренер новокуйбышевской НОВЫ Константин Брянский вызван в расположение мужской сборной России ведущей подготовку к предстоящему чемпионату Европы. Увеличить
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Он будет помогать Сергею Шляпникову в качестве старшего тренера, сообщает официальный сайт клуба.

С 11 по 13 августа мужская сборная России сыграет в Польше на мемориале Вагнера. Соперниками россиян будут команды Канады, Франции и Польши.

Сборная России U17 под руководством Брянского заняла пятое место на чемпионате Европы, который прошёл в Турции.
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