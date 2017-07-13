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13 июля 2017, 9:55 | Игровые: Волейбол | Чемпионат.com

Макрогузова и Холомина выиграли три матча кряду на молодёжном чемпионате мира

В Нанкине (Китай) продолжается молодёжный чемпионат мира по пляжному волейболу.

В Нанкине (Китай) продолжается молодёжный чемпионат мира по пляжному волейболу. Увеличить
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В матче второго тура группового этапа россияне Сергей Горбенко и Антон Сараев обыграли австралийцев Пола Бёрнетта и Маркуса Фергюсона со счётом 2:0 (21:17, 21:18). Это первая победа россиян в двух встречах.

Василий Иванов и Александр Крамаренко одержали вторую победу, уверенно обыграв нигерийцев Обаеми Олорундаре Огуншину и Хилари Саймона со счётом 2:0 (21:17, 21:9).

Надежда Макрогузова и Светлана Холомина выиграли третий матч подряд, победив Мартыну Клоду и Кингу Легиету из Польши — 2:1 (21:19, 21:14).
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