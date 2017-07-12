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12 июля 2017, 22:26 | Игровые: Волейбол | Чемпионат.com

Гранкин, Михайлов, Полетаев — в сборной РФ по волейболу на «Мемориал Вагнера»

Официальный сайт волейбольного турнира «Мемориал Вагнера», в котором примет участие мужская сборная России, опубликовал составы участвующих команд.

Официальный сайт волейбольного турнира Мемориал <span class=error>Вагнера</span> в котором примет участие мужская сборная России опубликовал составы участвующих команд. Увеличить
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В списке игроков сборной России 23 фамилии, так что до заявки состав будет сокращен. В отличие от Мировой лиги в расширенной заявке связующие Сергей Гранкин и Александр Бутько, диагональные Максим Михайлов и Виктор Полетаев, блокирующие Артём Вольвич и Андрей Ащев, доигровщики Юрий Бережко и Александр Маркин, либеро Артём Ермаков.

Расширенный состав сборной России на «Мемориал Вагнера — 2017».

Связующие: Сергей Гранкин («Белогорье»), Александр Бутько («Зенит-Казань»), Сергей Антипкин («Динамо»), Игорь Колодинский («ФАКЕЛ»).

Диагональные: Максим Михайлов («Зенит-Казань»), Максим Жигалов («Белогорье»), Виктор Полетаев («Кузбасс»).

Блокирующие: Артём Вольвич («Зенит-Казань»), Андрей Ащев («Зенит» Спб), Дмитрий Щербинин, Алексей Остапенко (оба — «Динамо»), Вадим Лихошерстов, Илья Власов (оба — «ФАКЕЛ»), Ильяс Куркаев («Локомотив»).

Доигровщики: Юрий Бережко, Александр Маркин (оба — «Динамо»), Антон Ботин («Динамо-ЛО»), Егор Клюка, Дмитрий Волков (оба — «ФАКЕЛ»), Егор Феоктистов («Урал»).

Либеро: Артём Ермаков («Динамо»), Роман Мартынюк («Локомотив»), Артем Зеленков («Зенит» Спб).

«Мемориал Вагнера» пройдет в Польше с 11 по 13 августа, а уже 24 августа там же стартует чемпионат Европы.
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