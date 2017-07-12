Пляжники Дмитриев и Елубаев стартовали с победы на чемпионате мира U-21

Казахстанские спортсмены Егор Дмитриев и Ерлан Елубаев в первом матче группового этапа одержали волевую победу на Игнасио Гуазини и Томасом Ариетой из Чили.



Первую партию казахстанцы уступили со счетом 17:21, но во втором сете Дмитриев и Елубаев сумели сравнять счет — 21:15. В решающей третьей партии завязалась упорная борьба, и в самый важный момент встречи первыми дрогнули чилийцы — 15:13 на тайбрейке, и спортсмены из Казахстана одерживают победу 2:1.



В другом матче группы F Матеуш Пашковский и Мацей Левицкий из Польши в двух сетах разгромили дуэт из ДР Конго Фернанда Фезо и Перпету Луамба. 13 июля Дмитриев и Елубаев проведут два матча — против Фезо и Луамбы, и Пашковского и Левицкого. Завершится чемпионат мира 16 июля.



Чемпионат мира по пляжному волейболу до 21 года. Нанкин, Китай. Мужчины. Группа F. 12 июля

Дмитриев/Елубаев (Казахстан) — Гуазини/Ариета (Чили) 2:1 (17:21, 21:15, 15:13)

Пашковский/Левицкий (Польша) — Фезо/Луамба (ДР Конго) 2:0 (21:12, 21:13).