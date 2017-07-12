Дмитрий Мусэрский: Сейчас у меня нет желания играть за сборную
Центральный блокирующий «Белогорья» Дмитрий Мусэрский в интервью польским СМИ рассказал о сложностях в отношениях между поляками и русскими, нежелании играть за сборную, конфликте России и Украины и возможности перехода в другой клуб. «Советский спорт» перевел главное.
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О ВЫСТУПЛЕНИЯХ ЗА СБОРНУЮ РОССИИ
— Я не смог сыграть в Олимпийской квалификации к Рио-2016 по семейным обстоятельствам, а на самих Играх меня не было
— Что вы имели в виду, утверждая, что в России делается все, чтобы волейбол, наконец, умер?
— Это была реакция на интервью главного тренера сборной Сергея Шляпникова. Он сказал, что российский игрок, отказывающийся играть за сборную, должен считаться легионером в своем клубе. Это глупость. Мне кажется, что каждый игрок должен мечтать о том, чтобы выступать за сборную. Но никто нельзя заставить. Нужно создать такие условия, чтобы каждый хотел играть в сборной.
— Вы вернетесь в сборную в следующем году?
— Давайте посмотрим. В данный момент я не могу ответить на этот вопрос. Я бы хотел играть на высоком уровне, но в душе на данный момент у меня нет желания выступать за сборную России. Надеюсь, что со временем все встанет на свои места.
О КАТЫНИ
— Я учился в школе на Украине, там нам не рассказывали об истории Катыни. О трудностях во взаимоотношениях между польским и русским народами я впервые узнал от Лукаша Каджевича, с которым мы вместе играли в Белгороде. Кстати, не думаю, что Лукаш плохо относился ко мне или к команде
«Катынский расстрел» — преступление Иосифа Сталина и его сторонников. Разве я виноват, что живу на территории бывшего Советского Союза? Согласно такой логике, россияне должны ненавидеть Францию за Наполеона или Германию за Гитлера. Это нелепо. Я думаю, что такое мышление — большая глупость, ведь речь идет об истории. Криминальной истории сталинского режима.
О ВРАЖДЕ ПОЛЯКОВ И РУССКИХ
— В 2014 году мы были со сборной России на чемпионате мира в Польше. Я помню, как польские болельщики освистывали наш гимн. По мне, это выглядело глупо и
После игры один польский политик (Марек Матушевский) кричал Алексею Спиридонову: «Верни Крым!». Я не стал ничего отвечать, просто улыбнулся. Я не военный. Не я взял Крым. Я никогда ни с кем не воевал. Я против любой войны и убийств. Кстати, мне интересно, как Спиридонов по мнению того человека мог вернуть Крым.
ОБ ОТНОШЕНИЯХ РОССИИ И УКРАИНЫ
— Между Россией и Украиной уже давно напряженные отношения. Западная Украина никогда не любила русских. Я был там недавно и могу сказать, что находиться там было не очень приятно, негатив от местных чувствовался. Но я не хочу рассуждать о политике и говорить, что на Украине и в Польше все повально не любят русских. Эта точка зрения навязывается СМИ. У меня есть свое мнение по каждой ситуации. Я никогда не сужу о всей нации по отдельным людям.
В любой стране, так или иначе, чувствуется работа пропаганды: «мы лучшие, а все вокруг — враги». Некоторые находятся под влиянием этой пропаганды. К счастью, на моем пути чаще всего встречаются адекватные люди.
О ДОПИНГЕ
— Узнав о том, что моя фамилия фигурирует в докладе Макларена, просто улыбнулся. Это работа СМИ. Подобные слухи никак на меня не влияют. Пусть говорят, что хотят. Все равно, когда дело доходит до
Тем более, допинг никак не может помочь в волейболе. Волейбол — это, прежде всего, чувство мяча. Это основа. Вы можете получить на время скорость и силу, но потеряете чувство мяча.
О ПЕРЕХОДЕ В ДРУГОЙ КЛУБ
— Белгород мне очень нравится. Здесь созданы все условия для того, чтобы я играл и развивался. Я очень благодарен клубу за это. Что же касается возможного перехода в другой клуб, то в теории все возможно. Я не могу точно сказать, что произойдет завтра.
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