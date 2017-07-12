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12 июля 2017, 17:14 | Игровые: Волейбол | Чемпионат.com

Краснодарское «Динамо» продлило контракты с Третьяковой и Перепёлкиной

Краснодарское «Динамо» на своём официальном сайте объявило о продлении контрактов с либеро Екатериной Третьяковой и центральной блокирующей Марией Перепёлкиной.

Краснодарское Динамо на своём официальном сайте объявило о продлении контрактов с <span class=error>либеро</span> Екатериной <span class=error>Третьяковой</span> и центральной блокирующей Марией <span class=error>Перепёлкиной</span>. Увеличить
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Соглашения с волейболистками рассчитаны на один сезон.

Третьякова ранее выступала за «Ленинградку-2», «Юность» (Санкт-Петербург), «Ленинградку» (Санкт-Петербург), «Университет» (Белгород), «Уралочку-НТМК» (Свердловская область) и «Динамо-Москва».

Перепёлкина защищала цвета «Жетысу» (Казахстан), «Университета», «Уралочки-НТМК», «Динамо-Москва».
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