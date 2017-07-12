Белоруски Шалаевская и Секретова стартовали с двух побед на молодежном ЧМ по пляжному волейболу
12 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белоруски Виктория Шалаевская и Виктория Секретова стартовали с двух побед на молодежном чемпионате мира (U-21) в китайском Нанкине, сообщает корреспондент БЕЛТА.
На предварительной стадии мирового форума в группе Н белоруски уверенно обыграли дуэт из Нигерии Мнена Тервасе / Амака Оразулике — 21:12, 21:6. Во втором матче они были сильнее Бренды Эйлен Чулин и Дельфины Виллар из Аргентины — 21:10, 21:15.
В заключительном третьем туре предварительного этапа в группе Н 13 июля Виктория Шалаевская и Виктория Секретова встретятся с Сяо Шутинг и Зень Жиньжинь из Китая, которые также одержали две победы в квартете. Три лучшие команды продолжат выступление в
Белорусские волейболистки являются бронзовыми призерами чемпионата Европы 2016 года среди игроков до 20 лет в турецкой Анталье.
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