Белоруски Шалаевская и Секретова стартовали с двух побед на молодежном ЧМ по пляжному волейболу

На предварительной стадии мирового форума в группе Н белоруски уверенно обыграли дуэт из Нигерии Мнена Тервасе / Амака Оразулике — 21:12, 21:6. Во втором матче они были сильнее Бренды Эйлен Чулин и Дельфины Виллар из Аргентины — 21:10, 21:15.

В заключительном третьем туре предварительного этапа в группе Н 13 июля Виктория Шалаевская и Виктория Секретова встретятся с Сяо Шутинг и Зень Жиньжинь из Китая, которые также одержали две победы в квартете. Три лучшие команды продолжат выступление в плей-офф.

Белорусские волейболистки являются бронзовыми призерами чемпионата Европы 2016 года среди игроков до 20 лет в турецкой Анталье.