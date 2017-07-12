Мусэрский: На данный момент у меня нет желания выступать за сборную России
Блокирующий белгородского «Белогорья», олимпийский чемпион Дмитрий Мусэрский признался, что пока у него нет желания выступать за сборную России.
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«В квалификации к Олимпиаде я не смог сыграть по семейным обстоятельствам, а Олимпиаду пропустил
Я хотел бы играть на высоком уровне, но в душе на данный момент у меня нет желания выступать за сборную России. Надеюсь, со временем всё встанет на свои места, — приводит слова Мусэрского Sportowe Fakty.
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