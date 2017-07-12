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12 июля 2017, 15:56 | Игровые: Волейбол | Чемпионат.com

Мусэрский: На данный момент у меня нет желания выступать за сборную России

Блокирующий белгородского «Белогорья», олимпийский чемпион Дмитрий Мусэрский признался, что пока у него нет желания выступать за сборную России.

Блокирующий белгородского <span class=error>Белогорья</span> олимпийский чемпион Дмитрий <span class=error>Мусэрский</span> признался что пока у него нет желания выступать за сборную России. Увеличить
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«В квалификации к Олимпиаде я не смог сыграть по семейным обстоятельствам, а Олимпиаду пропустил из-за травмы — разрыва связок на обоих коленях. В России же всё было представлено как предательство. Только в этом году я отказался от выступления за сборную.

Я хотел бы играть на высоком уровне, но в душе на данный момент у меня нет желания выступать за сборную России. Надеюсь, со временем всё встанет на свои места, — приводит слова Мусэрского Sportowe Fakty.
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