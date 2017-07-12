Макрогузова и Холомина одержали две победы подряд на старте молодёжного ЧМ

Россиянки Надежда Макрогузова и Светлана Холомина стартовали с двух побед подряд. Сначала они одолели немок Леони Кёртцингер и Лену Оттенс со счётом 2:0 (21:12, 23:21), а затем обыграли швейцарок Зои Верге-Депре и Эсми Бёбнер — 2:0 (21:11, 21:13).

Василий Иванов и Александр Крамаренко победили представителей Индонезии Имтака Шихаба и Ильхама Акбара — 2:0 (21: 16, 21:10).

Сергей Горбенко и Антон Сараев проиграли швейцарцам Флориану Брееру и Иву Хауссенеру — 0:2 (18:21, 15:21).