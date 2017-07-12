Россияне сыграют с Канадой, Францией и Польшей на мемориале Вагнера

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Подопечные Сергея Шляпникова стартуют на турнире матчем с командой Канады. Затем россияне сыграют с победителями Мировой лиги 2017 года французами, а завершат соревнования встречей с поляками.

Сборная России выигрывала мемориал Вагнера в 2004 и 2014 годах, а в 2011-м и 2013-м стала второй.

С 24 августа по 5 сентября в Польше пройдёт чемпионат Европы. На групповом этапе россияне встретятся с командами Болгарии, Словении и Испании.