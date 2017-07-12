Россияне сыграют с Канадой, Францией и Польшей на мемориале Вагнера
1
1—13 августа в Кракове пройдёт традиционный мемориал Вагнера, в котором примет участие мужская сборная России.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Подопечные Сергея Шляпникова стартуют на турнире матчем с командой Канады. Затем россияне сыграют с победителями Мировой лиги 2017 года французами, а завершат соревнования встречей с поляками.
Сборная России выигрывала мемориал Вагнера в 2004 и 2014 годах, а в 2011-м и 2013-м стала второй.
С 24 августа по 5 сентября в Польше пройдёт чемпионат Европы. На групповом этапе россияне встретятся с командами Болгарии, Словении и Испании.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter