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12 июля 2017, 11:23 | Игровые: Волейбол | Чемпионат.com

Россияне сыграют с Канадой, Францией и Польшей на мемориале Вагнера

11—13 августа в Кракове пройдёт традиционный мемориал Вагнера, в котором примет участие мужская сборная России.

1<nobr>1—13 августа</nobr> в Кракове пройдёт традиционный мемориал <span class=error>Вагнера</span> в котором примет участие мужская сборная России. Увеличить
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Подопечные Сергея Шляпникова стартуют на турнире матчем с командой Канады. Затем россияне сыграют с победителями Мировой лиги 2017 года французами, а завершат соревнования встречей с поляками.

Сборная России выигрывала мемориал Вагнера в 2004 и 2014 годах, а в 2011-м и 2013-м стала второй.

С 24 августа по 5 сентября в Польше пройдёт чемпионат Европы. На групповом этапе россияне встретятся с командами Болгарии, Словении и Испании.
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