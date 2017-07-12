Белорусские волейболисты заняли шестое место на юношеском ЧЕ в Турции
12 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские волейболисты заняли шестое место на юношеском чемпионате Европы (U-17) в Турции, сообщает корреспондент БЕЛТА.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
На предварительной стадии турнира в группе подопечные Алексея Ковалева были третьими. В борьбе за 5−8-е места в
Чемпионом Европы среди юношей стала сборная Италии, которая в финале обыграла Бельгию со счетом 3:2. Бронзовым призером стала команда Турции. В поединке за третье места она была сильнее болгарских волейболистов. Отметим, что обладатели золотых наград потерпели поражение в группе от белорусов со счетом 1:3.
В текущем месяце у белорусских волейболистов еще два важных турнира. Сборная девушек до 16 лет под руководством Егора Пимахина отправится в болгарский Самоков, где состоится финальная стадия чемпионата Европы (
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter