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12 июля 2017, 10:40 | Игровые: Волейбол | БЕЛТА

Белорусские волейболисты заняли шестое место на юношеском ЧЕ в Турции

12 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские волейболисты заняли шестое место на юношеском чемпионате Европы (U-17) в Турции, сообщает корреспондент БЕЛТА.

<em>12 июля Минск /Корр. <span class=error>БЕЛТА</span>/. </em>Белорусские волейболисты заняли шестое место на юношеском чемпионате Европы (U-17) в Турции сообщает корреспондент <span class=error>БЕЛТА</span>. Увеличить
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На предварительной стадии турнира в группе подопечные Алексея Ковалева были третьими. В борьбе за 5−8-е места в плей-офф белорусы победили волейболистов Греции 3:0 (25:20, 25:12, 25:17), а в матче за пятое место не сумели одолеть россиян — 0:3 (24:26, 19:25, 22:25). Одним из лучших игроков соревнований стал Владислав Давыскиба — 142 очка в финальном турнире и второй показатель среди самых результативных игроков.

Чемпионом Европы среди юношей стала сборная Италии, которая в финале обыграла Бельгию со счетом 3:2. Бронзовым призером стала команда Турции. В поединке за третье места она была сильнее болгарских волейболистов. Отметим, что обладатели золотых наград потерпели поражение в группе от белорусов со счетом 1:3.

В текущем месяце у белорусских волейболистов еще два важных турнира. Сборная девушек до 16 лет под руководством Егора Пимахина отправится в болгарский Самоков, где состоится финальная стадия чемпионата Европы (21—29 июля). Юниорская сборная Беларуси среди девушек до 18 лет как бронзовый призер континентального первенства получила право выступить на Европейском юношеском олимпийском фестивале с 23 по 29 июля.

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