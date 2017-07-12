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12 июля 2017, 10:14 | Игровые: Волейбол | Чемпионат.com

Горбенко и Сараев вышли в основную сетку молодёжного ЧМ в Китае

В Нанкине (Китай) стартовал молодёжный чемпионат мира по пляжному волейболу.

Россию на этом турнире представляют по две мужские и женские пары, сообщает официальный сайт ВФВ.

Сергей Горбенко и Антон Сараев успешно преодолели квалификацию, победив дуэт из Таиланда Наратон/Тумди — 2:1 (21:17, 14:21, 15:8) и американскую пару Майлз Партэйн / Маркус Партэйн (США) — 2:0 (21:18, 21:11).

Россиянки Дарья Рудых и Елена Федюнова во втором раунде квалификации проиграли турецкой паре Вендже/Незир — 0:2 (14:21, 13:21).
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