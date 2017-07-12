Горбенко и Сараев вышли в основную сетку молодёжного ЧМ в Китае

Главный тренер сборной Сербии среди игроков не старше 17 лет Огнен Булич рассказал о причинах поражения от россиян в матче турнира за пятое-восьмое места на чемпионате Европы в Чехии со счётом 0:3 (14:25, 21:25, 10:25).