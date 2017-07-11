«Зенит» представил логотип
Сегодня утвержден логотип недавно созданного волейбольного клуба «Зенит» (Санкт-Петербург). В клубной
пресс-службе «СЭ» подтвердили данную информацию.
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15 июля в рамках фестиваля VK Fest 2017 состоится презентация команды, в рамках которой главный тренер Александр Климкин и игроки Александр Волков и Сергей Червяков сначала ответят на вопросы журналистов и болельщиков, а затем сыграют в турнире с участием зрителей.
Первый тренировочный сбор ВК «Зенит» начнется 18 июля.
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