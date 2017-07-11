Игроки «Локомотива» провели первую тренировку после отпуска
11 июля волейболисты новосибирского «Локомотива» провели первую тренировку после завершения отпуска, сообщает официальный сайт клуба.
Игроки получили новую экипировку, впереди их ждёт медосмотр.
В отсутствие главного тренера «Локомотива» Пламена Константинова и старшего тренера Алессандро Пироли, занятых в сборной Болгарии, с командой работает тренер Евгений Митьков.
В расположении клуба нет только игроков сборной России Ильяса Куркаева, Сергея Савина и Романа Мартынюка. Также в новосибирском сборе не примут участия легионеры Арслан Экши и Георг Грозер.
1 августа «Локомотив» отправится на сбор в Болгарию.
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