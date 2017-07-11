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11 июля 2017, 13:29 | Игровые: Волейбол | Чемпионат.com

Игроки «Локомотива» провели первую тренировку после отпуска

11 июля волейболисты новосибирского «Локомотива» провели первую тренировку после завершения отпуска, сообщает официальный сайт клуба.

Игроки получили новую экипировку, впереди их ждёт медосмотр.

В отсутствие главного тренера «Локомотива» Пламена Константинова и старшего тренера Алессандро Пироли, занятых в сборной Болгарии, с командой работает тренер Евгений Митьков.

В расположении клуба нет только игроков сборной России Ильяса Куркаева, Сергея Савина и Романа Мартынюка. Также в новосибирском сборе не примут участия легионеры Арслан Экши и Георг Грозер.

1 августа «Локомотив» отправится на сбор в Болгарию.
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