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https://sport.mail.ru/news/volleyball/30348040/
11 июля 2017, 11:27 | Игровые: Волейбол | Чемпионат.com

Булич: Перед матчем с Россией пятеро игроков сборной Сербии U17 простудились

Главный тренер сборной Сербии среди игроков не старше 17 лет Огнен Булич рассказал о причинах поражения от россиян в матче турнира за пятое-восьмое места на чемпионате Европы в Чехии со счётом 0:3 (14:25, 21:25, 10:25).

«Пятеро моих игроков простудились, и двое вынуждены были остаться в гостинице. Одному пришлось отправиться в больницу, поэтому я сказал ребятам, чтобы они играли мужественно. К сожалению, мы не смогли победить», — приводит слова Булича официальный сайт Европейской конфедерации волейбола.
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