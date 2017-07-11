Булич: Перед матчем с Россией пятеро игроков сборной Сербии U17 простудились

«Пятеро моих игроков простудились, и двое вынуждены были остаться в гостинице. Одному пришлось отправиться в больницу, поэтому я сказал ребятам, чтобы они играли мужественно. К сожалению, мы не смогли победить», — приводит слова Булича официальный сайт Европейской конфедерации волейбола.