СМИ: Волейболист «Зенита» Леон стал самым высокооплачиваемым игроком мира

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Отмечается, что годовая зарплата 23-летнего кубинца, который в 2015 году получил гражданство Польши, составляет $1,4 млн. Второе место в рейтинге занимает французский волейболист итальянской «Модены» Эрвин Нгапет ($1,35 млн), на третьей строчке расположился поляк Бартош Курек из турецкого клуба «Зираат Банкасы» ($1,1 млн).

Помимо Леона в первой десятке присутствуют еще четыре представителя чемпионата России: Дмитрий Мусэрский из «Белогорья» (5-е место, $0,95 млн), Георг Грозер из новосибирского «Локомотива» (7-е, $0,87 млн), Мэтт Андерсон из «Зенита» (8-е, $0,85 млн) и его одноклубник Максим Михайлов (9-е, $0,174).

Леон выступает за «Зенит» с 2014 года. В составе команды из Казани он стал трехкратным чемпионом России, трехкратным обладателем Кубка России, трехкратным победителем Лиги чемпионов.