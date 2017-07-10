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10 июля 2017, 14:08 | Игровые: Волейбол | Чемпионат.com

Маццанти: В начале встречи с Россией для нас всё складывалось не очень хорошо

Главный тренер женской сборной Италии Давиде Маццанти прокомментировал победу над командой России на этапе Гран-при в Куньшане (Китай) со счётом 3:2 (25:21, 27:29, 24:26, 26:24, 15:10).

Россиянки проиграли три матча на стартовом этапе, итальянки — два.

«Это был очень важный матч, учитывая, что два предыдущих мы проиграли. В начале встречи для нас всё складывалось не очень хорошо, но мы сохраняли психологическую устойчивость и в итоге одержали победу. Я очень рад нашему выигрышу», — приводит слова Маццанти официальный сайт Международной федерации волейбола.
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