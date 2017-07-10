Маццанти: В начале встречи с Россией для нас всё складывалось не очень хорошо

Россиянки проиграли три матча на стартовом этапе, итальянки — два.

«Это был очень важный матч, учитывая, что два предыдущих мы проиграли. В начале встречи для нас всё складывалось не очень хорошо, но мы сохраняли психологическую устойчивость и в итоге одержали победу. Я очень рад нашему выигрышу», — приводит слова Маццанти официальный сайт Международной федерации волейбола.