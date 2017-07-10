Россияне победили сербов в турнире за 5−8-е места на чемпионате Европы U17
Мужская сборная России среди игроков не старше 17 лет в матче турнира за
пятое-восьмое места на чемпионате Европы в Чехии в трёх сетах обыграла команду Сербии со счётом 3:0 (25:14, 25:21, 25:10).
В противостоянии за пятое место подопечные Константина Брянского поспорят с победителем матча Греция — Беларусь.
Чемпионат Европы U17. Чехия. Турнир за
Сербия — Россия — 0:3 (14:25, 21:25, 10:25).
10 июля также состоятся полуфинальные матчи: Болгария — Бельгия и Италия — Турция. Турнир завершится 11 июля.
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